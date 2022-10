Si getta con gli occhi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si getta con gli occhi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SGUARDO

Significato/Curiosita : Si getta con gli occhi

gli occhi di venezia è un romanzo di alessandro barbero, pubblicato nel 2011 da arnoldo mondadori editore. il libro è stato scritto nel corso dell'intero...

Addizionali" in grado di creare un'immagine ingrandita quando il loro sguardo si concentra sul soggetto, ma anche la visione periferica resta ottima... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

Altre definizioni con getta; occhi; Progetta to mentalmente; La getta alle ortiche lo spretato; Lo getta no i soldati del Genio; La getta ... l arbitro; Gli occhi elli; La Thurman di Kill Bill e Davanti agli occhi ; Sono i fiocchi rosa; Il cocchi ere di Cesare; Cerca nelle Definizioni