Davanti all ingresso di una chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Davanti all ingresso di una chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SAGRATO

Significato/Curiosita : Davanti all ingresso di una chiesa

La chiesa di san lorenzo in panisperna, anche nota come san lorenzo in formosa, è una chiesa cattolica di roma. tradizionalmente la sua costruzione è fatta...

Di alessandro manzoni il conte del sagrato è un nobile che aveva commesso uno dei suoi delitti proprio sul sagrato di una chiesa. egli sarà poi l'innominato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

Altre definizioni con davanti; ingresso; chiesa; La Thurman di Kill Bill e davanti agli occhi; È posta davanti a piccoli tavoli; Ha ancora tutta la vita davanti a sé; Un ordine di presentarsi davanti al giudice; Chiude l ingresso dell edificio e del palazzo; Si trova all ingresso dell autostrada; Fare ingresso , entrare; Un vasto ingresso ; Celebre chiesa bizantina di Ravenna; Accordi stipulati tra la chiesa e lo Stato italiano; I paramenti della chiesa ; chiesa che risale alla tradizione protestante; Cerca nelle Definizioni