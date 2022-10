Conclude preghiere cristiane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Conclude preghiere cristiane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Conclude preghiere cristiane

La preghiera a san michele arcangelo è un insieme di preghiere della tradizione cristiana cattolica. nel xviii secolo, paolo v promulgò il messale romano...

Vedi amen (disambigua). amen è una parola ebraica: in ebraico tiberiense si scrive (’amen), in ebraico standard (amen), in armeno (amen), in...