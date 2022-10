Rialzi delle suole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rialzi delle suole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ZEPPE

Significato/Curiosita : Rialzi delle suole

Principale di una calzatura, destinata a proteggere la pianta del piede. le suole sono state realizzate per secoli in legno, per gli zoccoli, in paglia o...

Significato, non ammesse in enigmistica. al pari di scarti e cambi, anche le zeppe possono avvenire in successione. la nomenclatura della zeppa è, di per sé... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 3 ottobre 2022

