Calcolare in base a una o più variabili matematiche - Cruciverba

Soluzione 14 lettere : PARAMETRIZZARE

Significato/Curiosita : Calcolare in base a una o piu variabili matematiche

Polinomi di taylor risulta particolarmente utile in analisi matematica e nelle scienze matematiche applicate quali fisica, ingegneria, eccetera. le serie...

Regolata da relazioni determinate per via analitica; risulta utile quindi parametrizzare la curva teorica e determinare i parametri in modo da minimizzare s... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 3 ottobre 2022

