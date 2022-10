Uno della mano è il pollice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno della mano è il pollice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DITO

il pollice è un dito della mano, il più laterale, detto anche primo dito. il pollice è ruotato di 90° sull'asse coronale rispetto alle altre dita, ed è...

Il dito (pl. dita o diti) è una delle estremità articolari delle mani e dei piedi dell'essere umano o degli animali. la presenza delle dita caratterizza... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

