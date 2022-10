Una zona sabbiosa lungo il mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una zona sabbiosa lungo il mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARENILE

Significato/Curiosita : Una zona sabbiosa lungo il mare

Se stai cercando altri significati, vedi adriatico (disambigua). il mare adriatico è il braccio del mar mediterraneo orientale situato tra la penisola italiana...

L'arenile è una parte della spiaggia. ne consegue la facoltà per tutti di transitarvi e l'obbligo, per chi ha una concessione per uno stabilimento balneare... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con zona; sabbiosa; lungo; mare; Si dice di una zona che è priva di corsi d acqua; La zona delle Antille; La zona di diffusione d una specie animale; Una zona che può essere inospitale o deserta; Roccia sedimentaria sabbiosa ; Sponda sabbiosa ; Una roccia sabbiosa ; Zona sabbiosa lungo il mare; La striscia di spiaggia lungo la quale salgono e si smorzano le onde; Relativo all osso più lungo del corpo umano; Fu a lungo capo dell Olp; Nato nel... più lungo degli Stati sudamericani; Legittimare una pratica o l uso di un termine; Amare al principio; Sciupare, consumare inutilmente; In Italia non può guidare, fumare né bere alcolici;