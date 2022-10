Tipo di pasta friabile usata per torte dolci e salate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipo di pasta friabile usata per torte dolci e salate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BRISEE

Significato/Curiosita : Tipo di pasta friabile usata per torte dolci e salate

Aestivum) e usata per la panificazione, in pasticceria e in cucina. la farina di grano duro, usata per la panificazione e la produzione di pasta alimentare...

La pasta brisé (pronuncia francese [bi'ze]) o pasta brisée è una delle paste base della cucina classica francese. ha un gusto neutro, tuttavia è possibile... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

