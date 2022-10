La striscia di spiaggia lungo la quale salgono e si smorzano le onde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La striscia di spiaggia lungo la quale salgono e si smorzano le onde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BATTIGIA

Significato/Curiosita : La striscia di spiaggia lungo la quale salgono e si smorzano le onde

Contiene il lemma di dizionario «battigia» wikimedia commons contiene immagini o altri file su battigia (en) battigia, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

