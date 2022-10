Lo stringe fra i denti il sub - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo stringe fra i denti il sub. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BOCCAGLIO

Significato/Curiosita : Lo stringe fra i denti il sub

Essersi fratturato due denti, e viene accompagnato in italia per accertamenti medici. questa è stata la prima edizione, in cui il vincitore nella storia...

Un aeratore (o anche snorkel o boccaglio o respiratore) è un tubo di gomma o plastica che permette di respirare aria tenendo la testa immersa nell'acqua... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

