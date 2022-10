Solleva turbini di sabbia nel deserto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Solleva turbini di sabbia nel deserto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SIMUN

Significato/Curiosita : Solleva turbini di sabbia nel deserto

Il simun o simùn è un vento forte, secco e polveroso che soffia nel sahara, in algeria, in israele, in giordania, in siria e nel deserto arabo. è anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con solleva; turbini; sabbia; deserto; solleva to in cima con funi; Lo si grida solleva ndo qualcosa; Li solleva no i canottieri in atto di saluto; Si grida... quando si solleva ; Finita nella sabbia ; Ricoperto di sabbia ; Un orma nella sabbia ; Singolo sassolino che compone la sabbia ; Un isola verde nel deserto ; Vipera cornuta del deserto ; deserto dell Africa australe; Caldissimo deserto della California; Cerca nelle Definizioni