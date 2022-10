Si scendono e si salgono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si scendono e si salgono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SCALE

La s-bahn di monaco di baviera. giornalmente, circa 85.000 persone salgono o scendono dal treno in questa stazione. altri progetti wikimedia commons wikimedia...

scalea (scalìa in calabrese, skalia in greco bizantino) è un comune italiano di 11 363 abitanti della provincia di cosenza in calabria.

