Re ricordato per la Strage degli innocenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Re ricordato per la Strage degli innocenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ERODE

Significato/Curiosita : Re ricordato per la strage degli innocenti

Dando luogo alla strage degli innocenti (2,16-18), ma giuseppe, avvertito anticipatamente in un sogno, fuggì in egitto (2,13-14) con la famiglia. il passo...

Disambiguazione – se stai cercando il film del 1958, vedi erode il grande (film). erode (ascalona, 73 a.c. – gerico, 4 a.c.) detto il grande o anche ascalonita... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con ricordato; strage; degli; innocenti; Monte ricordato nella Bibbia; Il fiore ricordato in una posizione yoga; Un santo ricordato il 15 giugno; Viene ricordato con Marat e Robespierre; strage per epidemia; Il re della strage degli innocent; Il bandito della strage di Portella della Ginestra; strage ; Il puntino degli inglesi; Vastissimo Stato degli Usa; Una hit degli U2 del 2014 ing; Il Dimitri inventore della tavola degli elementi; Le mine che mietono vittime innocenti ; Erode ordinò quella degli innocenti ; Storico scooter della innocenti ; Il cannibale del Silenzio degli innocenti ; Cerca nelle Definizioni