I punti accumulati dagli studenti universitari e liceali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I punti accumulati dagli studenti universitari e liceali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : CREDITI FORMATIVI

Significato/Curiosita : I punti accumulati dagli studenti universitari e liceali

Suo comportamento "fuori dagli schemi" gli impedisce una pacifica convivenza con le persone che vi trova, in special modo con i professori. per questo motivo...

Constava di 300 crediti formativi compresi quelli riconosciuti all'accesso e quelli recuperati relativi a eventuali debiti formativi). i diplomi di laurea... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

