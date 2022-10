Un primo tipico della cucina genovese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un primo tipico della cucina genovese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRENETTE

Significato/Curiosita : Un primo tipico della cucina genovese

Pesto alla genovese (pronuncia in ligure genovese: /'pestu/, in ligure ponentino: /'pitu/) è un condimento tradizionale tipico originario della liguria...

Spaghetti, ma sono di formato piatto e più sottili delle trenette.[senza fonte] ^ trenette al pesto (avvantaggiate), su albanesi.it. url consultato il... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

