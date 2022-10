Particolare tessuto di lana o di cotone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Particolare tessuto di lana o di cotone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GABARDINE

Significato/Curiosita : Particolare tessuto di lana o di cotone

Gossypium. la sua tessitura ha origine nella preistoria: frammenti di tessuto di cotone risalenti al v millennio a.c. sono stati rinvenuti nella civiltà...

La gabardine (termine in francese maggiormente usato) o gabardina è un tessuto in filato pettinato in tinta unita, di un certo peso e mano asciutta. l'origine... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con particolare; tessuto; lana; cotone; Privo, in particolare di aspetti negativi; Un particolare obiettivo ottico; Precede parade in una particolare classifica; Oggetto di particolare favore divino; tessuto la cui trama lo fa sembrare trapuntato; tessuto per cravatte e foulard; Un rigido tessuto di seta; Rivestimento in tessuto , copertura; Fornisce una lana pregiatissima; Lucana... ma senza lana ; Tela grossolana per vele latine; Animale ghiotto di lana ; Colli di paglia o di cotone ; Avanzi di lana o cotone ; Morbido fiocco di cotone ; Tessuto di cotone molto resistente usato per le vele; Cerca nelle Definizioni