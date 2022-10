Non è tipo da cambiare facilmente idea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non è tipo da cambiare facilmente idea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TESTARDO

Significato/Curiosita : Non e tipo da cambiare facilmente idea

Emanuele testardi (roma, 31 dicembre 1990) è un calciatore italiano, attaccante del saluzzo. prima punta molto fisica, fa della sua altezza e del suo fisico... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

