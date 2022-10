Nient affatto profano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nient affatto profano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SACRO

Significato/Curiosita : Nient affatto profano

Chi è completamente ignorante non si occupa di filosofia, e non desidera affatto la sapienza. proprio questo è sconveniente nell'essere ignoranti: [...]...

sacro è un termine storico-religioso, fenomenologico-religioso e antropologico che indica una categoria di attributi e realtà che si aggiungono o significano... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con nient; affatto; profano; È nient e per gli Spagnoli; Personaggio di Wagner, attira i cavalieri del Graal in un castello dal giardino incantato per poter annient arli; Convoglia al fegato il sangue provenient e dell intestino; Per nient e numerose; Nient affatto evidente; Niente affatto gentile, scortese; Nient affatto dritti; I criminali che stampano denaro contraffatto ; Si contrappone al profano ; Blasfemo, profano ; profano di cose sacre; Famoso quadro di Tiziano: _ sacro e _ profano ; Cerca nelle Definizioni