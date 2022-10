Nel rame e nell alluminio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel rame e nell alluminio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AM

Significato/Curiosita : Nel rame e nell alluminio

Le leghe di alluminio, dette anche leghe leggere, sono leghe ottenute principalmente con la combinazione tra alluminio e rame, zinco, manganese, silicio...

Automatico am – simbolo chimico dell'americio am – sigla con la quale viene chiamato l'1,2-dicloro-1-(trifluorometossi)-1,2,2-trifluoroetano am – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

