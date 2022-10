Mostra sette colori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mostra sette colori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : IRIDE

Significato/Curiosita : Mostra sette colori

Includendo tutti i colori percepibili dall'occhio umano che danno vita dunque al fenomeno della luce, come ad esempio la gamma di colori che si osserva quando...

iride (in greco antico: , íris), conosciuta anche come iri, taumantia e taumantiade, è un personaggio della mitologia greca. dea minore dell'olimpo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Uno che si mette in mostra ; La dimostra chi sa fare bene quello che fa; Dimostra rsi affabile; mostra di sé; Vezzi sette centeschi; Ha sette vite; Una delle sette meraviglie del mondo; Ne erano fatte le pericolose casette delle fiabe; Hanno un colori to scuro; Sistema di TV a colori che era usato in Francia; Abbinamento basato sui colori ; Un cavallo dal mantello a tre colori ;