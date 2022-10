Un locale in cui si possono ordinare cappuccini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un locale in cui si possono ordinare cappuccini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BAR

Significato/Curiosita : Un locale in cui si possono ordinare cappuccini

Convento dei cappuccini (dal 1574), da cui deriva il nome "cappuccini" attribuito alla zona. quando nel marzo del 1574 i padri cappuccini iniziarono ad...

Cratere bar – cratere meteoritico di marte francia bar – affluente della mosa bar – comune della corrèze (francia) bar-le-duc – comune della mosa (francia)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

