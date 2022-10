Introduzione di dati nel computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Introduzione di dati nel computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : INPUT

Significato/Curiosita : Introduzione di dati nel computer

Secolo, evolve in macchina in grado di eseguire le elaborazioni dati più varie. ci si riferisce comunemente al computer come ad un dispositivo elettronico...

Disambiguazione – se stai cercando la rivista di programmazione, vedi input (rivista). input è un termine inglese con significato di «immettere» che in campo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Disambiguazione – se stai cercando la rivista di programmazione, vedi input (rivista). input è un termine inglese con significato di «immettere» che in campo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con introduzione; dati; computer; introduzione dell ipotesi; Sinonimo di introduzione ; introduzione musicale classica; L introduzione dei dati in un computer; Pregiato vino bianco ossidati vo di Oristano; Circondati tutt intorno; Andati ... per Dante; Lo gettano i soldati del Genio; Microcircuito integrato per i computer ; computer Aided Design; Sulla tastiera del computer ; Sono fissi nei computer ;