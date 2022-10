Gonfi del contenuto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gonfi del contenuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PIENI

Significato/Curiosita : Gonfi del contenuto

(disambigua). edipo (in greco antico: dp, oidípus, che significa "dai piedi gonfi" da d, "rigonfiamento" e p, "piede"; in latino: oedipus, traslitterato...

Il decreto dei pieni poteri, conosciuto anche come legge dei pieni poteri (in lingua tedesca: ermächtigungsgesetz), è il termine con cui venne indicato...

Altre definizioni con gonfi; contenuto; Piccoli rigonfi amenti cutanei; Un gonfi ore acquoso; Quand è pieno, è gonfi o; Per gonfi are le gomme; Enzima contenuto nella saliva; Poesie d alto contenuto ; Si dice di ragionamenti che non hanno contenuto ; Conformazione cistica a contenuto sieroso;