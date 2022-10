Giacimento di combustibile fossile di recente formazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giacimento di combustibile fossile di recente formazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TORBIERA

Significato/Curiosita : Giacimento di combustibile fossile di recente formazione

fossile) è un combustibile fossile o roccia sedimentaria estratto da miniere sotterranee o a cielo aperto, o prodotto artificialmente. la formazione del...

torbiera. frequentemente si assiste alla colonizzazione da parte di cespugli, che determinano il caratteristico paesaggio della torbiera. le torbiere... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

