Filtro di tela per il vino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Filtro di tela per il vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : COLA

Significato/Curiosita : Filtro di tela per il vino

il pulque, occasionalmente indicato come octli o vino di agave, è una bevanda alcolica dell'america centrale prodotta dalla fermentazione della linfa dell'agave...

L'azienda multinazionale produttrice della bevanda, vedi the coca-cola company. la coca-cola (anche nota come coke, negli stati uniti) è una bevanda industriale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con filtro; tela; vino; Un filtro usato dal cuoco; Beve con Tristano il fatale filtro d amore; Potente filtro per Paria; Un filtro magico la fa innamorare; Antiche feste in onore di Aiace tela monio; Zone di Natura tutela te; Dal 1882 tutela autori; tela grossolana per vele latine; Un consorzio di produttori di vino ; L acido del vino andato a male; Pregiato vino bianco ossidativo di Oristano; Bovino ipertrofico base di un battuto piemontese; Cerca nelle Definizioni