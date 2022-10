Lo è la decisione rude ma efficace - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è la decisione rude ma efficace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DRASTICA

Altre definizioni con decisione; rude; efficace; Opinione o decisione comune a tutti; Reprimere e criticare con decisione ; Denota indecisione ; Prendere una decisione d accordo con altri; Giudizioso e prude nte; Il mostro crude le delle favole; La scienza dei rude ri; Prude nte; Un efficace sonnifero... per via auricolare; Una soluzione molto efficace per la salute; efficace , in vigore; Dente frontale... efficace e determinato;