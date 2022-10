Dare vita o forma a qualcosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dare vita o forma a qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CREARE

Significato/Curiosita : Dare vita o forma a qualcosa

Extraterrestre (o alieno) indica qualsiasi oggetto di provenienza esterna al pianeta terra. può essere riferito a materiale come i meteoriti o a forme di vita estranee...

Onda il 22 novembre 2014. (en) come creare il ragazzo perfetto, su internet movie database, imdb.com. (en) come creare il ragazzo perfetto, su rotten tomatoes... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con dare; vita; forma; qualcosa; Breve corsa per scaldare il cavallo; Formazione rocciosa che può dare rifugio; dare inizio... come ad un incendio; In Italia non può guidare , fumare né bere alcolici; Un po di vita lità; Passare a miglior vita ; Lievita spesso sotto un telo; vita brevis, __ longa, dicevano gli antichi; forma delle parole con le iniziali dei suoi versi; forma un trio insieme a questo e codesto; La forma di previdenza ignorata dagli spreconi; Si forma sul fondo delle botti; Non fornita di qualcosa ; Autorizza un altro a far qualcosa al proprio posto; Per legare qualcosa non si usa quella di montaggio; Chi esborsa qualcosa ; Cerca nelle Definizioni