Così è l assemblea alla quale non manca nessuno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è l assemblea alla quale non manca nessuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GENERALE

Significato/Curiosita : Cosi e l assemblea alla quale non manca nessuno

Opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni» e che «senza autorizzazione della camera alla quale appartiene, nessun membro del parlamento...

Se stai cercando altri significati, vedi generale (disambigua). generale (più formalmente ufficiale generale) è un grado militare che indica una persona... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

