Città greca che ricorda una statua di Afrodite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città greca che ricorda una statua di Afrodite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CNIDO

Significato/Curiosita : Citta greca che ricorda una statua di afrodite

Dell'antica grecia e, in generale, di tutta l'antica civiltà greca. si compone di una vasta raccolta di racconti che spiegano l'origine del mondo ed espongono...

Coordinate: 36°41'09n 27°22'30e / 36.685833°n 27.375°e36.685833; 27.375 cnido era un'antica città greca dell'anatolia, situata nella regione della caria... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

