Che esercita una certa attrazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che esercita una certa attrazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PIACENTE

Significato/Curiosita : Che esercita una certa attrazione

Ludico esercita una forte attrazione per i bambini in tenera età, anche per la sua somiglianza con la spiaggia marina. una sabbiera richiede una certa manutenzione...

Debout) di franck dubosc. gianni è un importante uomo d'affari di mezza età, piacente e affermato nella vita. conduce una vita sentimentale di conquiste continue... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con esercita; certa; attrazione; Si dice di Stati che esercita no la supremazia sugli altri; Si dice di Stati che esercita no il predominio su altri; Si esercita sulle... pupille; Fenomeno di dissoluzione esercita to dall acqua su rocce calcaree; Con una certa frequenza; Trasportano documenti immuni da accerta menti doganali; Cinema che proietta solo film di una certa qualità; Gli accerta menti del check up; Un attrazione del luna park; L attrazione di un film con Michael Douglas; La più corpulenta attrazione del circo; Un attrazione da fiera; Cerca nelle Definizioni