Case per volatili - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : NIDI

Significato/Curiosita : Case per volatili

La classe dei composti organici volatili, (cov) o voc (dall'inglese volatile organic compounds), comprende diversi composti chimici le cui molecole contengono...

Il sentiero dei nidi di ragno è il primo romanzo di italo calvino. pubblicato nel 1947 da einaudi, è ambientato in liguria all'epoca della seconda guerra... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

