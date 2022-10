Canide lupino diffuso nell Africa subsahariana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Canide lupino diffuso nell Africa subsahariana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LICAONE

Significato/Curiosita : Canide lupino diffuso nell africa subsahariana

Detto anche cane selvatico africano, è un canide lupino diffuso nell'africa subsahariana. si tratta del canide africano più grande ed è l'unico rappresentante...

Il licaone sia un parente distante dei canidi del genere canis, è pur sempre più imparentato con loro. gli studi filogenetici pongono il licaone e il... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con canide; lupino; diffuso; nell; africa; subsahariana; Tipico canide nordamericano; Il piccolo canide detto volpe del deserto; canide americano dall ululato lamentoso; canide australiano; La lupino del cinema; Relativo ad un diffuso testo sacro; Un diffuso gioco di carte; Bosco di un diffuso aghifoglio; diffuso gioco di carte originario dell Uruguay; Chi la vince viene promosso nell a prima serie; Il giovane protagonista de La spada nell a roccia; Alterne nell a moda; nell a cornea; Un carnivoro africa no; Deserto dell africa australe; L isola che forma lo Stato africa no con Principe; Nell africa orientale vivono in branchi immensi; Una volpe subsahariana dalle grandi orecchie; Felini carnivori diffusi nell'Africa subsahariana