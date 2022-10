Antilope con lunghe corna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antilope con lunghe corna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ORICE

Significato/Curiosita : Antilope con lunghe corna

L'antilope cervicapra o sasin (antilope cervicapra linnaeus, 1758) è un'antilope diffusa in india, nepal e pakistan. unica specie esistente del genere...

Oryx note sono: l'orice gazzella (oryx gazella) l'orice beisa (oryx beisa, talvolta classificata come sottospecie dell'o. gazella) l'orice araba (oryx leucoryx... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

