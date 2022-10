Angela che è stata cancelliera della Germania - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Angela che è stata cancelliera della Germania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MERKEL

angela dorothea kasner (ascolta[·info]), coniugata merkel (amburgo, 17 luglio 1954) è un'ex politica tedesca, cancelliere federale della germania dal...

– "merkel" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi merkel (disambigua). angela dorothea kasner (ascolta[·info]), coniugata merkel (amburgo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con angela; stata; cancelliera; della; germania; Un indimenticabile Mariangela ; angela Signora in giallo; La Mariangela ... travolta da un insolito destino; Lo Scholz successo ad angela Merkel; La gestione stata le delle derrate alimentari; È stata duramente colpita dal terremoto del 24 agosto 2016; Bozza... per una testata ; Legge di bilancio stata le; L ex-cancelliera Merkel; Angela , ex cancelliera ; La Angela eletta cancelliera tedesca nel 2005; L Angela ex cancelliera ; Porto della Giordania; Formaggio della Romagna; Gruppo di nativi americani della Florida; Il monte della Trasfigurazione di Gesù; Politicamente è divisa fra i Paesi Bassi, la germania e la Danimarca; Lo Stato compreso tra la germania , la Francia e il Belgio; Bagna Francia e germania ; Il Parlamento della germania ted; Cerca nelle Definizioni