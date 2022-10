Ambulatorio di pronto soccorso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ambulatorio di pronto soccorso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : GUARDIA MEDICA

Significato/Curiosita : Ambulatorio di pronto soccorso

Bevendo vino sono state girate negli studi della paramount all'ambulatorio di pronto soccorso che si trova nella via principale degli studi vicino al paramount...

Ippocrate), i medici approvati sono sottoposti a severe regole etiche (la cosiddetta deontologia medica). per molto tempo la professione del medico fu appannaggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con ambulatorio; pronto; soccorso; Visita e cura le persone in ambulatorio o ospedale; Si effettua allo sportello o in ambulatorio ; L'ambulatorio della caserma; ambulatorio abbr; Scrisse il famoso verso «l animo è pronto , ma il potere è zoppo»; Non pronto per sostenere l esame; Non pronto per sostenere l esame; Non pronto per sostenere l esame; Nave che prestò soccorso ai naufraghi del Titanic; Invocazione di soccorso ; Grosso cane nero portato al soccorso acquatico; Ne è colpevole chi non aiuta: __ di soccorso ; Cerca nelle Definizioni