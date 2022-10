L acqua se non è liscia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L acqua se non è liscia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FRIZZANTE

Significato/Curiosita : L acqua se non e liscia

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi liscia (disambigua). liscia (le lìsce in abruzzese) è un comune italiano di 647 abitanti della...

Il vino frizzante è un vino effervescente che presenta una moderata effervescenza carbonica. il vino frizzante appartiene alla categoria del vino effervescente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con acqua; liscia; L acqua nelle paro le composte; Cotte nell acqua ; Domato... con l acqua ; Ricoperto d acqua ; Si fa liscia ndo il volto con la mano; liscia ta; Rendere più liscia e omogenea la pasta per il pane; Rinzaffati. liscia ti; Cerca nelle Definizioni