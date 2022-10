Le persone e i beni di cui si serve l imprenditore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le persone e i beni di cui si serve l imprenditore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AZIENDA

Significato/Curiosita : Le persone e i beni di cui si serve l imprenditore

l' imprenditore occulto, secondo la giurisprudenza italiana, è un imprenditore che non agisce direttamente nella propria attività, ma tramite un prestanome...

Marketing avviamento d'azienda azienda pubblica azienda privata conglomerato (finanza) controllo di gestione cessione d'azienda crisi aziendale economia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 ottobre 2022

