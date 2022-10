Normalmente è più grande della poltrona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Normalmente è più grande della poltrona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DIVANO

Significato/Curiosita : Normalmente e piu grande della poltrona

Ripreso dalle telecamere di spalle mentre osservava il rito seduto in poltrona. il 27 marzo, domenica di pasqua, il papa apparve per un breve momento...

Con il triclinio romano, il comune divano moderno entrò nella cultura occidentale dal mondo ottomano. il termine divano viene dal termine arabo di origine... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 ottobre 2022

Altre definizioni con normalmente; grande; della; poltrona; Rifiuti non smaltibili normalmente ; Ricopre normalmente le strade aperte al traffico; Ciò che normalmente si consuma dello zenzero; normalmente si prende a letto; Una grande catena italiana di supermercati; Vi si ammira la grande Muraglia; Il Riva grande goleador; Profeta inghiottito da un grande pesce; Abitano la città della torre pendente; Pina della prosa; Isola della Grecia; Pietanze che richiedono olio e padella ; Adagiarsi su poltrona o divano; Accomodato in poltrona ; poltrona per più di uno; Una poltrona per più d uno; Cerca nelle Definizioni