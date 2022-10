La gestione statale delle derrate alimentari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La gestione statale delle derrate alimentari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANNONA

Significato/Curiosita : La gestione statale delle derrate alimentari

Anche per assicurare il trasporto del grano e delle altre derrate alimentari dalle fertili pianure delle puglie alla capitale del regno di napoli. nel...

Wikimedia commons contiene immagini o altri file su annona cherimola wikispecies contiene informazioni su annona cherimola (en) presenting the cherimoya, su cherimoya... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 ottobre 2022

