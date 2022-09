Lo è un triangolo con due lati e due angoli uguali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un triangolo con due lati e due angoli uguali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ISOSCELE

Significato/Curiosita : Lo e un triangolo con due lati e due angoli uguali

Il triangolo rettangolo è un triangolo in cui l'angolo formato da due lati, detti cateti, è retto, ovvero di 90° (o p/2 radianti). il lato opposto all'angolo...

Si definisce triangolo isoscele un triangolo che possiede due lati congruenti. vale il seguente teorema: "un triangolo è isoscele se e solo se ha due angoli... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 30 settembre 2022

Si definisce triangolo isoscele un triangolo che possiede due lati congruenti. vale il seguente teorema: "un triangolo è isoscele se e solo se ha due angoli... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 30 settembre 2022

Altre definizioni con triangolo; lati; angoli; uguali; Segmento che parte da un vertice del triangolo ; I lati del triangolo ; Con l ipotenusa formano il triangolo rettangolo; Punto d incontro delle tre altezze del triangolo ; Malati di mente; Una confezione di cioccolati ni; Il volati le il cui nome deriva dall appellati vo «uccello che si muove con lentezza»; Il terzo caso della declinazione lati na; Contigui.. come angoli ; Misura gli angoli ; L angoli no... in cui star in disparte e al sicuro; Un angoli no tranquillo; Come le scarpe non uguali ; Sono uguali in giugno; Caratterizza due parole uguali nel suono ma che hanno un diverso significato; Sono uguali nella cartolina;