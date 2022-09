Suggerire di nascosto a una persona ciò che deve dire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suggerire di nascosto a una persona ciò che deve dire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : DARE L IMBECCATA

Significato/Curiosita : Suggerire di nascosto a una persona cio che deve dire

Di sintetizzare una forma di sapere. eric partridge nel suo dictionary of clichés afferma che, a differenza dei proverbi, i modi di dire non esprimono saggezza...

Allude alla croce di cui fu caricato gesù per esservi poi crocifisso. dare l'imbeccata indicare di nascosto a qualcuno lo spunto per come deve parlare o agire... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 30 settembre 2022

Altre definizioni con suggerire; nascosto; persona; deve; dire; suggerire , fornire un assist; suggerire una soluzione; A disposizione... o di nascosto ; Bassa pianta con tronco nascosto ; Innamorati che si incontrano di nascosto ; Ascoltare di nascosto ; persona ggi della Terra di Mezzo, immaginati da Tolkien; Un famoso persona ggio di Stallone; persona ggio la cui moglie fu mutata in una statua di sale; persona ggio di Wagner, attira i cavalieri del Graal in un castello dal giardino incantato per poter annientarli; Ambiente in cui si deve far silenzio; Uno che sta dove non deve stare; Lo si deve fare con le candeline al compleanno; deve essere convertito in legge entro 60 giorni; Come dire emessi; Condire con cloruro di sodio; Induce a dire quel che si pensa; Per condire l insalata; Cerca nelle Definizioni