I sudditi di Labarna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I sudditi di Labarna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : I sudditi di labarna

Iniziatore il re labarna i (circa 1680-1650 a.c.), figura in parte leggendaria, additata dai successori come modello di buon governo e di successo politico...

Penale ittita non applicava la legge del taglione. la religione ittita era politeista, con un'elaborazione originale di elementi ittiti e pre-ittiti, uniti...