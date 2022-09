Si dice di Stati che esercitano la supremazia sugli altri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di Stati che esercitano la supremazia sugli altri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EGEMONI

Significato/Curiosita : Si dice di stati che esercitano la supremazia sugli altri

che è quasi sempre pronosticabile il voto a seconda del luogo in cui esercitano il loro diritto di voto, dato che molto spesso il singolo elettore si...

L'egemonia (in greco antico: eµa, heghemonìa = comando, primato) era, nell'antica grecia, l'importanza preminente di uno stato all'interno di una... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 30 settembre 2022

