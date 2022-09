Come dire emessi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come dire emessi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EMANATI

Significato/Curiosita : Come dire emessi

Organizzazione delle nazioni unite. il comunicato finale congiunto dei tre grandi, emesso l'11 febbraio, conteneva l'impegno sovietico a far svolgere libere elezioni...

Provvedimenti aventi forza di legge emanati da un sovrano senza l'approvazione di nessun consiglio. esse corrispondono a decreti emanati dal governo, ma non necessitano... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 30 settembre 2022

