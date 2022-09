È vietata sulle strisce pedonali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È vietata sulle strisce pedonali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SOSTA

Significato/Curiosita : E vietata sulle strisce pedonali

Stradale, vedi attraversamento pedonale (segnale). un attraversamento pedonale (anche chiamato strisce pedonali o zebre) è una parte della carreggiata di...

sosta – fermata dei veicoli non temporanea la sosta – frazione di cisano bergamasco in provincia di bergamo sosta – termine dell'alpinismo altri progetti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con vietata; sulle; strisce; pedonali; Punizione oggi vietata nelle scuole; Nello sport è una pratica vietata ing; Una zona della città vietata alle automobili; È forzata per le auto in sosta vietata ; Si esercita sulle ... pupille; I pallini sulle cravatte e sui vestiti; Si scrivono sulle buste; Proiezioni... orientali fatte sulle pareti; Non si può fare sulle strisce pedonali; L Album dei Beatles con... le strisce pedonali; Le strisce su cui si attraversa; Impresa... a stelle e strisce ; Non si può fare sulle strisce pedonali ; L Album dei Beatles con... le strisce pedonali ; Ci sono quelle verdi e quelle pedonali ; Quelli pedonali sono segnalati da strisce sull asfalto; Cerca nelle Definizioni