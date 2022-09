I versi della muta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I versi della muta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LATRATI

Significato/Curiosita : I versi della muta

Nella letteratura e nella metrica, la strofa (o strofe) è un gruppo di versi, di numero e di tipo fisso o variabile che vengono organizzati secondo uno...

Stessa famiglia delle marmotte. devono il loro nome a un suono, simile a un latrato, che emettono in caso di pericolo. diversamente dalle marmotte, non vanno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con versi; della; muta; La versi one sperimentale di un prodotto; Chi insegna a scuola o all universi tà; Opera letteraria che mescola stili e linguaggi diversi ; Costituita da elementi tutti diversi fra loro; Un elemento della compagnia privo d iniziative; Raggiunge gli spogliatoi prima del termine della partita; Mirò, firma della moda; L eliminazione della vocale finale d una parola; muta mento biologico; Fu muta ta in un uccello; muta no tele in stelle; L astro che muta gli umori;