S usano nelle lampade LED - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: S usano nelle lampade LED. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DIODI

Significato/Curiosita : S usano nelle lampade led

Ore. essendo basate sullo stesso principio delle comuni lampade a incandescenza, le lampade alogene sono spesso progettate con l'obiettivo di poter essere...

(vengono invece sfruttate altre caratteristiche nel caso di diodi zener, diodo tunnel o pin, diodi varicap diodo a tunnelling risonante). da questa struttura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con usano; nelle; lampade; Ragazze che usano ago e filo; Causano escandescenze; Quelle del basilico si usano per il pesto; Le usano i pesci per respirare; Sono pari nelle spine; Si mette nelle risposte pungenti; Risuona nelle arene spagnole; L oro nelle formule chimiche; Nelle lampade regola l intensità luminosa; In certe lampade regola l intensità luminosa; Nelle lampade che illuminano a basso consumo; L arco di certe lampade ; Cerca nelle Definizioni