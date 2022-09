Una pericolosa posizione dell aereo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una pericolosa posizione dell aereo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STALLO

Significato/Curiosita : Una pericolosa posizione dell aereo

Il disastro aereo di tenerife è stato un incidente aereo avvenuto il 27 marzo 1977 alle ore 17:06:56 cet, a seguito della collisione tra due aerei passeggeri...

stallo – scranno, seggio, sedile di un'assise (come nei cori liturgici delle chiese) stallo aerodinamico, in fisica e ingegneria, una riduzione della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

