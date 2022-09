Una località calabra sullo Ionio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una località calabra sullo Ionio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Una localita calabra sullo ionio

Isca sullo ionio (jìsca in calabrese) è un comune italiano di 1 554 abitanti della provincia di catanzaro in calabria. isca è sede della comunità montana...

Disambiguazione – se stai cercando l'antica città della magna grecia, vedi locri epizefiri. locri (llocrii in greco-calabro, in lingua greca è un comune italiano...