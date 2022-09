Trasparente come il vetro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trasparente come il vetro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IALINO

Significato/Curiosita : Trasparente come il vetro

Lavorazione per il vetro. il vetro piano è formato da una lastra trasparente che però può essere colorata. può essere di tipo artigianale, il meno conosciuto...

Cercando altri significati, vedi cristallo di rocca (disambigua). il quarzo ialino, comunemente detto anche cristallo di rocca, è una varietà completamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

